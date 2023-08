Covid: Cientista pedem o regresso das máscaras por causa da nova variante

Com o número de novos casos de Covid-19 aumentando, devido à variante BA.6 (o nome oficial foi atualizado pela Organização Mundial da Saúde como BA.2.86), Trisha Greenhalgh, investigadora da Universidade de Oxford, no Reino Unido, recomenda aos cidadãos que voltem a usar as máscaras.

A cientista, que integra o Independent SAGE, cujos membros são membros apontados pelo Governo britânico revelou, através de uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter), que recebeu evidências preliminares sobre a disseminação da nova variante da Covid-19 de seus colegas cientistas. Face a essas informações, a investigadora não tem dúvidas: "Mais uma vez está no momento de usar máscara".

My various science WhatsApp groups are buzzing. Genetic lineage clips and diagrams flying back and forth. I understand little of the detail but it looks like it's once again time to MASK UP.