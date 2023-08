O lado sombrio do ser humano - Ser humano é de fato uma experiência extraordinária, mas você já se perguntou se somos inerentemente bons ou ruins? Claro, há uma série de aspectos socioculturais e circunstanciais a serem levados em conta que influenciarão a maneira como pensamos e agimos, mas, despidos de todos os fatores externos, como realmente somos? De fato, existem comportamentos humanos que são naturalmente mais sombrios do que outros, e a ciência provou repetidamente que somos falhos por padrão. Nesta galeria, exploramos o lado sombrio da natureza humana. Clique para descobrir quais são os aspectos mais perturbadores do ser humano.

