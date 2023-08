Maneiras saudáveis de lidar com a rejeição familiar - A rejeição familiar pode ser uma das coisas mais difíceis que uma pessoa tem que passar na vida. Todos nós precisamos de pessoas ao nosso redor com quem possamos contar, principalmente no que diz respeito a amor e apoio, mesmo durante os momentos difíceis. Para muitos de nós essas pessoas são nossa família. Ser rejeitado pelos familiares, portanto, pode despertar todo tipo de emoção difícil, como tristeza, medo e arrependimento. Embora nem todo mundo tenha que lidar com essa experiência difícil em primeira mão, isso é mais comum do que se imagina. Se você está enfrentando a rejeição de um membro da família, saiba que você não está sozinho e que, de fato, há coisas que você pode fazer para tornar a experiência mais fácil para si mesmo. Confira nesta galeria algumas maneiras saudáveis de lidar com a rejeição familiar.

© <p>Shutterstock</p>