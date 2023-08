No Dia Mundial do Cão, saiba como ajudar seus pets a relaxar

O melhor amigo do homem. É assim que, muitas vezes, se faz referência aqueles que, além de companheiros, se tornam parte integrante da família de quem os adota: os cães. Nesse sentido, estes amigos de quatro patas ganharam o direito a ser representados no calendário anual, celebrando-se, em 26 de agosto, o Dia Mundial do Cão.

Com o objetivo de ajudar a celebrar estes peludos de quatro patas da melhor forma, a Naturecan apresenta três dicas que poderão fazer a diferença na relação entre donos e cães. Seja para passar mais tempo com eles, para melhorar o seu estilo de vida ou para os ajudar a relaxar, estas ações prometem fazer do Homem o melhor amigo do cão.

1- Privilegiar momentos 'outdoor'

Passar muito tempo dentro de casa é algo que pode deixar um cão mais ansioso e deprimido, além dos problemas físicos que poderá significar. É importante que os cães possam passear ao ar livre, idealmente três vezes ao dia, de forma a despender alguma energia, ativar as suas capacidades sensoriais e exercitar as articulações. Parques destinados a cães são uma boa opção para estes momentos, sendo espaços em que poderão conviver com outros animais e relaxar.

2- Criar rotinas para brincar didaticamente

São conhecidos pelo seu companheirismo, mas, ainda assim, também precisam que lhes dediquem alguma atenção. Retribuir o amor que dão, seja a ensinar truques, a brincar ou a dar festas, é uma ótima forma de os deliciar.

3- Prevenção veterinária

Tal como nos humanos, a prevenção médica é muito importante nos cães ao nível da saúde. Marcar consultas regularmente no veterinário é uma medida a adotar para garantir que o seu cão se mantém saudável e para, em caso de algum problema, poder haver rápida intervenção, evitando males maiores. Além disso, é importante ter em conta as datas e marcações do esquema de vacinação, garantindo que estão sempre atualizadas.

