Beba isto antes dos treinos (pode ajudá-lo a queimar mais calorias)

Existem vários truques e dicas que ajudam a emagrecer com saúde. Quer exemplos? Alguns especialistas afirmam que uma xícara de café antes do treino ajuda a queimar mais calorias. É, aliás, o caso de Michael Mosley, médico e autor de vários livros.

Então, no seu podcast o médico explica que o café "aumenta a quantidade de gordura queimada durante o exercício e melhorar a resistência", ou seja, consegue treinar durante mais tempo. Para obter melhores resultados, o médico aconselha que ingira o café uma hora antes do treino.

Para justificar a sua recomendação, o especialista menciona um estudo universitário, onde foi demonstrado que o café estimula a gordura castanha e, caso não saiba, uma das principais funções deste tipo de gordura é gerar calor corporal queimando calorias.

Já "outro estudo mostrou que as mulheres que bebiam até duas xícaras de café todos os dias tinham menos gordura corporal total e abdominal do que as que não bebiam", explica.

