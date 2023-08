Ronca? É possível que esteja mais vulnerável a doenças cardiovasculares

De acordo com um novo estudo, os jovens adultos que roncam durante a noite têm mais hipóteses de desenvolver um acidente vascular cerebral quando atingem a meia-idade e, além disso, estão mais vulneráveis a doenças cardiovasculares.

Foram analisados, ao longo de uma década, mais de 700 mil adultos norte-americanos com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos. Esta amostra incluiu mais de sete mil adultos com apneia obstrutiva do sono, explicam os investigadores, citados no The Independent.

Graças a estas informações, o estudo concluiu que os indivíduos, com apneia do sono, e que ressonavam, estavam mais em risco de sofrer um acidente vascular cerebral. Além disso, tinham cinco vezes mais hipóteses de desenvolver fibrilhação auricular - condição que causa um ritmo cardíaco irregular e muitas vezes anormalmente rápido.

Considerando os resultados, os cientistas sugerem que os médicos perguntem regularmente aos doentes se ressonam e, caso a resposta seja positiva, assinalem como sinal de alerta para a saúde do coração. A investigação foi apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia.