As brigas inúteis e hilárias que só as pessoas casadas têm! - Até o casal mais bem-resolvido discute de vez em quando. Afinal, é impossível concordar com tudo que o seu companheiro diz ou faz. Sim, brigas são inevitáveis, mas alguns dos segredos para um relacionamento longo e feliz é a paciência e a capacidade de ouvir o outro. Mas por quais motivos um parceiro tira o outro do sério? Na maioria das vezes, é besteira, né? Afinal, as pequenas coisas realmente importam! Rabia O'Chaudry, uma advogada conhecida e autora de best-sellers do New York Times, estava curiosa para saber as origens de tantos estresses e pediu que as pessoas casadas compartilhassem no Twitter as discussões mais inúteis e recorrentes que elas e os parceiros nunca conseguirão deixar de ter. Os resultados são hilários. Veja na galeria!

© <p>Shutterstock</p>