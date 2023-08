Três signos que demoram uma eternidade para se arrumar

Sim, é verdade que todos nós conhecemos alguém que leva uma eternidade para escolher a roupa, se maquiar e, no geral, sair de casa. Essas pessoas se encaixam na lista dos signos que mais demoram para se arrumar, de acordo com a Astrotalk.

Leão (22 de julho a 22 de agosto):

Os leoninos fazem parecer fácil, mas a verdade é que todos os seus looks envolvem muito esforço e planejamento. Eles aproveitam todas as saídas como oportunidades para grandes sessões de fotos.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro):

Os librianos têm estilo, mas não se engane achando que ficam prontos em segundos. Eles geralmente têm rotinas de cuidados com a pele longas e, muitas vezes, acabam chegando atrasados aos compromissos, mas sempre com um visual que reflete as tendências atuais.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro):

Claro, os perfeccionistas do zodíaco não poderiam ficar de fora dessa lista. Os virginianos só se consideram realmente prontos quando o resultado final atinge suas expectativas, mesmo que isso signifique mais duas horas de preparação.

