Doenças perigosas que estão voltando - Enquanto o mundo estava preocupado em 2020 e 2021 com a Covid-19, muitas outras doenças ficaram em segundo plano. Com o contato de pessoa a pessoa severamente restrito, a oportunidade de transmitir uma infecção foi reduzida e não houve (felizmente) nenhum grande surto além do coronavírus que abalou o sistema de saúde global. Mas 2022, por outro lado, foi marcado pelo surto de novas doenças, como a mpox (anteriormente conhecida como 'varíola dos macacos'), bem como o ressurgimento do sarampo e poliomielite em lugares onde pensávamos que estavam ultrapassados. Embora alguns desses surtos tenham durado pouco, os especialistas acreditam que muitas das enfermidades que vimos ressurgir em 2022 ocorrerão até 2023. Preocupado? E com razão! Nesta galeria, confira doenças perigosas que voltaram (ou estrearam) em 2022 e podem ser uma ameaça para 2023.

