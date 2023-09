Infelizmente, as viagens de avião, apesar de muito úteis, têm consequências negativas na saúde. Jo Woodhurst, nutricionista entrevistada na Marie Claire, edição britânica da revista, explica que "o seu sistema digestivo, sistema imunológico, vias de desintoxicação e sistemas circulatórios são todos afetados quando entra no avião", o mesmo aplica-se "ao seu sistema nervoso se for um passageiro ansioso".

Fazer algumas mudanças na alimentação ajuda a garantir que nada de errado acontece na viagem. Por isso, especialistas, em nutrição e saúde, explicaram que alimentos que não devia comer antes de entrar no avião.

Dois tipos de alimentos que nunca deve comer antes de viajar de avião:

Tenha cuidado com os vegetais que aumentam a produção de gases. Evite o inchaço e inclua brócolis e couve-flor na lista de alimentos proibidos;

Controle as quantidades de sal e alimentos fritos: duas características que resultam em inchaço e desconforto na viagem e, além disso, desidratam o que, muitas vezes, resulta em dores de cabeça e fadiga.

