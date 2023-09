O erro comum que aumenta o risco de infecções urinárias

Especialistas em saúde urinária estão emitindo um alerta sobre a importância da técnica correta de higiene após a utilização do banheiro. Segundo o DailyStar, o uso da técnica incorreta pode aumentar significativamente o risco de infecções urinárias.

Os especialistas recomendam que todos, especialmente as mulheres, adotem o hábito de se limpar sempre da frente para trás. Isso ocorre porque a limpeza inadequada pode permitir que as bactérias fecais entrem na uretra, elevando o risco de infecções urinárias.

A National Institutes of Health, citada no jornal, considera a técnica de limpeza adequada como uma das melhores maneiras para as mulheres evitarem infecções desse tipo. A razão é que "a maioria das infecções urinárias é causada por bactérias que normalmente residem ao redor do reto e do ânus", explica a entidade.

Portanto, qualquer movimento de limpeza que comece próximo ao reto e depois se aproxime da área de abertura da bexiga pode transportar bactérias potencialmente perigosas para mais perto da bexiga e do trato urinário, acrescenta a National Institutes of Health.

Além disso, os especialistas enfatizam a importância de uma higiene cuidadosa após a evacuação intestinal, incluindo o uso adequado de papel higiênico e, se possível, a lavagem com água e sabão. Isso pode ajudar a reduzir ainda mais o risco de infecções urinárias.

É importante destacar que as infecções urinárias podem ser dolorosas e incômodas, e em casos graves, podem requerer tratamento médico. Portanto, seguir boas práticas de higiene pessoal é fundamental para manter a saúde do trato urinário e prevenir problemas desagradáveis.

