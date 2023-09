Um rolo de papel higiênico no congelador não é tão descabido como parece

Se você se deparar com o acúmulo de gelo nas paredes ou prateleiras do seu congelador, existe uma solução fácil e econômica: basta colocar um rolo de papel higiênico dentro do eletrodoméstico. Sim, você leu corretamente.

De acordo com o portal Informe Brasil, o papel higiênico tem a capacidade de absorver o excesso de umidade e reduzir a formação de gelo. Isso acontece porque o papel higiênico é feito de pasta de celulose, que contém tecidos porosos capazes de absorver partículas úmidas. Portanto, ao colocar um rolo no congelador, você também pode eliminar odores desagradáveis.

É importante notar que quanto mais úmido o papel higiênico ficar, mais umidade ele terá absorvido. Portanto, é aconselhável substituí-lo regularmente, caso contrário, esse truque não será eficaz.

Leia Também: Itens que acumulam mais germes do que a tampa do vaso sanitário