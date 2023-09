Falta de vitamina D: Sintomas que afetam (e muito) o dia a dia

Infelizmente, a deficiência de vitamina D, que está associada à exposição solar, tem um impacto significativo na saúde e pode causar sintomas incômodos. A nutricionista Kim Pearson mencionou cinco exemplos de sintomas que afetam significativamente o dia a dia.

Além disso, a falta dessa vitamina aumenta o risco de doenças cardiovasculares e, em alguns casos, câncer.

Sintomas de deficiência de vitamina D que afetam significativamente o dia a dia incluem:

Infecções frequentes:

A vitamina D é essencial para o sistema imunológico, e sem quantidades suficientes, nossas células imunitárias não podem reagir adequadamente, tornando-nos mais suscetíveis a infecções.

Depressão:

Essa vitamina desempenha um papel importante na manutenção de níveis saudáveis de serotonina no cérebro, neurotransmissores essenciais para o humor, e a falta dela tem sido associada à depressão.

Fadiga constante:

A vitamina D ajuda na conversão de alimentos em energia, e a deficiência pode significar que você não está absorvendo adequadamente os nutrientes dos alimentos, comprometendo a capacidade celular do corpo de produzir energia a partir da alimentação.

Dores articulares ou ossos fracos:

A vitamina D regula os níveis de cálcio e fosfato no organismo, desempenhando um papel fundamental no funcionamento das articulações, músculos e dentes.

Dores musculares:

Normalmente, a vitamina D apoia a função muscular, pois seus receptores estão presentes em todo o corpo, incluindo nos músculos.

É importante ressaltar que a vitamina D desempenha muitos papéis essenciais no corpo, além dos mencionados anteriormente. Ela é crucial para a absorção de cálcio e fósforo, o que é fundamental para a saúde dos ossos e dentes. Também está envolvida na função do sistema imunológico, na regulação do humor e na prevenção de condições como osteoporose.

Portanto, garantir níveis adequados de vitamina D por meio de exposição solar adequada e/ou suplementação quando necessário é fundamental para manter uma boa saúde geral.

