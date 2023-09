Livre-se do cheiro de comida com este truque muito simples

Sempre que você cozinha, o aroma da comida tende a se espalhar pela casa e permanecer por um tempo? Não se preocupe, há uma solução muito simples, de acordo com Ryan Nicholas, fundador da Simply Clean Oxford, uma empresa de limpeza doméstica, compartilhada no blog Apartment Therapy.

Especificamente, o especialista em limpeza recomenda que, enquanto estiver cozinhando, coloque uma panela com cascas de laranja ou limão, cravos-da-índia e paus de canela no fogão. Ferva essa mistura, ligue o exaustor e permita que o vapor se espalhe pela casa. Dessa forma, os odores indesejados serão absorvidos, e a sua casa ficará com um aroma agradável.

