O que é o vírus assassino que ninguém ouviu falar? - O metapneumovírus humano (hMPV) é potencialmente tão contagioso quanto a COVID-19, quanto o vírus sincicial respiratório e quanto a gripe, mas poucos de nós ouvimos falar dele. Na verdade, a maioria das pessoas que pegou a doença provavelmente nem sabe que teve. Pessoas doentes geralmente não são testadas para isso fora de um hospital ou pronto-socorro. Além do mais, não há vacina ou medicamentos antivirais para combater esse agente patogênico. Então, que vírus assassino é esse que teve um pico no inverno e na primavera passados na Europa e nos Estados Unidos? Os médicos já alertaram para seus efeitos na saúde humana... Clique e entenda as respostas e conselhos sobre como evitar contrair esta doença pouco conhecida.

© <p>Shutterstock</p>