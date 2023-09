O que realmente acontece com o corpo durante a menopausa? - A menopausa marca o fim dos anos reprodutivos das mulheres. É um processo natural que envolve alterações hormonais e fisiológicas. No entanto, todas experimentam essa fase de maneira diferente. Para muitas, este pode ser um momento desafiador, especialmente se as alterações hormonais levarem às famosas ondas de calor. Outras vivenciam a menopausa como um momento de libertação, pois não precisam mais pensar em menstruação e métodos contraceptivos. E saber o que pode acontecer quando ela chegar pode tornar a transição mais fácil. Além dos principais sintomas, veja fatos essenciais sobre a menopausa que ajudarão você a entender melhor essa etapa da vida. Clique na galeria!

© <p>Shutterstock</p>