A infusão de abacaxi que ajuda nas digestões mais difíceis

Melhore seus dias com um copo desta infusão de abacaxi. Segundo a nutricionista Lilian Barros, a autora da receita, esta fruta contém uma proteína proteolítica com função enzimática - a bromeleína - que, "além do seu papel anti-inflamatório, pode ajudar nas digestões mais difíceis".

"Esta infusão é uma boa forma de ajudar a contornar algumas digestões mais difíceis", escreve a especialista, numa publicação no Instagram.

Tome nota da receita!

Ingredientes:

1,5 litro de água

Cascas de 1 abacaxi

3 cravos

1 pau de canela

5 folhas de hortelã

Modo de preparo:

1- Aqueça a água.

2- Quando a água começar a ferver, adicione as cascas de abacaxi.

3- Adicione os cravos e a canela.

4- Cinco minutos depois, desligue e coloque a hortelã.