Oito alimentos que diabéticos devem ter sempre em casa

"A alimentação saudável com controle da quantidade e qualidade dos alimentos é essencial para o controle da diabetes", afirma a nutricionista Ana Rita Campos, através de uma publicação feita no Instagram. Mas, ressalva: "Atenção que, as quantidades, como e quando consumir estes alimentos devem ser sempre individualizados".

Além disso, estes alimentos "não substituem a terapia medicamentosa prescrita", lembra.

Veja a lista abaixo:

1- Canela

Segundo a nutricionista, "retarda a absorção dos carboidratos" e "reduz a glicemia em jejum, hemoglobina glicada e homa-ir".

2- Yacon

"Rico em fibras e prebióticos e promove a saciedade, controle da glicemia e dislipidemia."

3- Alho

"Reduz a absorção intestinal de glicose. Melhora a sensibilidade da insulina e potencia a ação desta nos tecidos."

4- Psyllium

"Promove a saciedade graças às suas fibras. Diminui a absorção da glicose no intestino."

5- Oleaginosas

"Ricas em fibras e nutrientes (magnésio, zinco, vitaminas do complexo B...) possuem ação anti-inflamatória e antioxidante."

6- Gengibre

"Estimula a secreção da insulina."

7- Abacate

"Rico em fibras e gordura anti-inflamatória que auxilia na maior sensibilidade das células periféricas à ação da insulina."

8- Curcuma

"Antioxidante, anti-inflamatória, nefro-protetora e hipoglicemiante."