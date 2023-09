Afaste os insetos das plantas com este spray caseiro

Quer manter os insetos afastados das plantas? Existe uma solução muito simples e com um cheiro agradável. Trata-se de um spray - sugerido no blogue Apartment Therapy - feito com óleos essenciais de hortelã-pimenta e de alecrim.

Estes são os ingredientes recomendados porque o óleo de hortelã-pimenta ajuda a repelir mosquitos, aranhas e formigas. Já o de alecrim atua contra fungos, mosquitos, gorgulhos, escaravelhos e baratas.

Tendo isto em conta, os especialistas aconselham que faça um spray com 10 gotas de óleo de hortelã-pimenta, 10 gotas de óleo de alecrim, cinco gotas de vodka - ajuda a misturar os ingredientes - e água destilada. Coloque a mistura numa garrafa com spray e pulverize ligeiramente as plantas com alguma distância.