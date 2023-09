Sintomas que nem todos associam a problemas cardiovasculares

A maioria das pessoas consegue reconhecer os sintomas comuns de problemas cardiovasculares, como dor no peito. No entanto, existem outros sintomas mais atípicos que também podem estar relacionados a essas condições. Geralmente, a pressão arterial elevada, coágulos sanguíneos e arritmias podem causar sintomas como tonturas, vertigens, falta de ar e dores no maxilar.

O cardiologista Rigved Tadwalkar, em colaboração com outros especialistas, listou seis sintomas que nem todos associam a doenças cardiovasculares.

Sintomas menos conhecidos relacionados a problemas cardiovasculares:

Formigamento ou dores nas pernas:

Especificamente, dores nas panturrilhas ou na parte inferior das pernas, especialmente quando acompanhadas de inchaço, podem resultar de coágulos sanguíneos nas veias profundas do corpo.

Tonturas ou vertigens:

Esses sintomas geralmente estão relacionados a anomalias na pressão arterial.

Dores e aperto no maxilar:

Algumas pessoas com problemas cardiovasculares sentem dores no maxilar e uma sensação de peso que irradia para o pescoço, maxilar e braço esquerdo.

Dores de cabeça intensas:

Uma dor de cabeça frontal com dor que se estende pela testa até atrás dos olhos pode indicar pressão arterial elevada, de acordo com a cardiologista Joyce Oen-Hsiao.

Falta de ar:

A dificuldade em respirar pode ser um sinal de pressão arterial elevada.

Náuseas ou falta de apetite:

Muitos pacientes que sofrem um ataque cardíaco com a artéria afetando a parte posterior do coração não apresentam dor no peito ou falta de ar, apenas náuseas e enjoos, conforme explicado pela mesma cardiologista.

Leia Também: Doenças cardiovasculares. Fatores de risco que nem todos conhecem