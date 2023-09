Médico sugere um aliado improvável contra a prisão de ventre

Karan Rajan, um médico citado no Huffpost, explicou que mastigar chicletes pode contribuir para combater a prisão de ventre. Ele afirma que, especificamente, "após uma cirurgia abdominal ou pélvica", os chicletes auxiliam no alívio da constipação. No entanto, o mesmo princípio se aplica a pessoas que não passaram por cirurgias, de acordo com o especialista.

Mascar chicletes pode ser benéfico porque "engana o corpo, fazendo-o acreditar que está se alimentando", o que "desencadeia o reflexo gastrocólico, resultando na liberação de várias hormonas intestinais e estimulando o nervo vago, o que leva a mais contrações intestinais".

Além disso, os chicletes sem açúcar têm um efeito laxante devido ao sorbitol, um adoçante artificial encontrado na maioria deles. O sorbitol "atrai água para o intestino grosso e aumenta a movimentação intestinal", acrescenta o especialista.

