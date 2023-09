Quais são as causas mais comuns de dores nos joelhos?

Dores no joelho são comuns e geralmente estão relacionadas a diferentes fatores, incluindo lesões nos ligamentos e, em alguns casos, artrite. No entanto, essas dores nunca devem ser ignoradas. Especialistas no DailyMail identificaram as causas mais comuns.

Na maioria dos casos, as dores no joelho estão relacionadas a lesões esportivas ou no trabalho. Danos na cartilagem dentro do joelho e ruptura dos ligamentos que mantêm o joelho unido são lesões comuns resultantes de traumas.

No entanto, de acordo com especialistas, as causas mais comuns de dores nos joelhos variam com a idade. Por exemplo, em jovens, essas dores são frequentemente causadas por movimentos bruscos que exercem pressão sobre o joelho, levando a entorses ou distensões nos ligamentos do joelho, ruptura da cartilagem ou inflamação dos tendões. Karen Barker, especialista em fisioterapia da Universidade de Oxford, no Reino Unido, explica que dores na parte da frente do joelho são comuns em jovens e podem indicar inflamação do tendão que envolve a rótula, sendo mais comum em pessoas com articulações elásticas, também conhecidas como hipermobilidade.

Por outro lado, em pessoas com mais de 40 anos, as dores nos joelhos estão geralmente associadas à artrite. Mais especificamente, essas dores estão relacionadas a uma mistura de problemas nos tendões e à osteoartrite subjacente, que é o tipo de artrite que a maioria das pessoas desenvolve com a idade e devido ao acúmulo de pequenas lesões no joelho ao longo de muitos anos, afirma Philip Conaghan, especialista em medicina reumática e musculoesquelética da Universidade de Leeds, no Reino Unido.

Leia Também: Cotovelos secos podem sinalizar problemas de saúde importantes. Sabia?