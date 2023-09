Querem sempre mais e mais. Estes são os signos ambiciosos do zodíaco

O lugar onde estão nunca parece ser perfeito. Para essas pessoas, o melhor sempre está um passo à frente, focado no que ainda não possuem, mas acreditam que terão em breve.

De acordo com a lista do site TiempoX, esses são os três signos mais ambiciosos do zodíaco. Veja se você conhece alguém assim.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"São ambiciosos quando se trata do seu status social. Adoram ser reconhecidos e queridos pelos outros. Trabalham arduamente para alcançar seus objetivos."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Sua ambição está sempre relacionada a coisas materiais. Sempre buscam o melhor nas marcas que compram."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"O campo de trabalho é onde demonstram mais ambição. Sempre desejam conquistar uma posição profissional melhor. Estão focados em alcançar a estabilidade."

