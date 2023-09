Como o Equinócio de Primavera vai influenciar seu signo este ano? - Com a aproximação do equinócio de primavera, nos despedimos do inverno e damos as boas-vindas à estação mais florida do ano. O equinócio de primavera, no entanto, afetará os diferentes signos astrológicos de maneiras muito distintas. De fato, alguns signos devem prosperar durante esse período mais calmo e perfumado, enquanto outros podem achar este momento um pouco mais difícil... Confira esta galeria para descobrir o que o próximo equinócio de primavera vai significar para o seu signo este ano.

