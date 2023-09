Saiba o que é botulismo e quais os sintomas

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre um surto de botulismo que já causou uma morte em França. O botulismo é uma condição rara causada por uma toxina que afeta os nervos do corpo.

Em geral, o botulismo está associado a uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que produz a toxina. Existem três formas de botulismo: alimentar, de ferida e infantil.

O botulismo alimentar ocorre quando as bactérias nocivas se desenvolvem e produzem a toxina em ambientes com pouco oxigênio, como alimentos enlatados em casa. Também pode ocorrer quando alimentos contaminados são consumidos.

O botulismo de ferida ocorre quando as bactérias entram em um corte e causam uma infecção perigosa que produz a toxina.

O botulismo infantil geralmente começa quando os esporos da bactéria C. botulinum crescem no trato intestinal do bebê, afetando principalmente bebês entre dois e oito meses de idade, embora também possa afetar adultos em casos raros.

Outra forma rara de botulismo é o botulismo iatrogênico, que ocorre quando é injetada uma quantidade excessiva de toxina botulínica por razões médicas ou estéticas. A inalação de toxinas também pode causar botulismo, geralmente em casos de bioterrorismo.

O botulismo é uma condição grave e, em alguns casos, fatal, que requer atenção médica imediata.

Os sintomas variam de acordo com a forma da infecção, mas podem incluir dificuldade em engolir ou falar, boca seca, fraqueza facial, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade em respirar, náuseas, vômitos, cãibras no estômago, paralisia e outros sintomas, dependendo da forma.

Dependendo da causa, existem alguns tratamentos muito utilizados, explica a Cleveland Clinic, centro médico académico sem fins lucrativos.

O tratamento envolve frequentemente o uso de antitoxinas para bloquear a atividade da toxina no organismo. Em casos graves, pode ser necessário o uso de um ventilador para auxiliar na respiração, cirurgia para remover a parte infectada e antibióticos após a cirurgia. O tratamento deve ser administrado em um hospital e pode exigir internação por semanas ou meses, dependendo da gravidade da infecção.

