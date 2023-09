Esta bebida ajuda quem tem osteoporose (e controla o estresse)

Gosta de chá? Temos boas notícias! Recentemente, Michael Mosley, médico e autor de vários livros, explicou que o chá tem um impacto significativo na redução dos níveis de estresse, na diminuição do risco de doenças cardíacas e, além disso, beneficia pessoas que sofrem de osteoporose.

O médico, em seu podcast "Just One Thing," afirmou que "as folhas de chá estão repletas de polifenóis que têm múltiplos benefícios para a saúde. Esses polifenóis podem explicar por que beber chá também é bom para os ossos."

Ele mencionou um estudo que acompanhou mais de 1000 mulheres idosas por mais de 10 anos. Graças a esses dados, "verificou-se que aquelas que bebiam três ou mais xícaras de chá por dia tinham 30% menos probabilidade de sofrer uma fratura devido à osteoporose."

Além disso, o chá contém outro componente que ajuda a lidar com os dias mais estressantes, um "aminoácido bioativo, que torna o chá particularmente eficaz para aliviar o estresse." Ele acrescenta que "em testes realizados, os voluntários produziram menos cortisol, o hormônio do estresse, e relataram sentir-se mais relaxados depois de consumirem uma bebida que continha L-Teanina, em comparação com uma bebida que não continha."

Por último, ele explica que o chá "pode dar um impulso ao seu cérebro. Um estudo recente demonstrou que pode melhorar a memória e o tempo de reação ao ingerir cafeína, que também está presente no chá."

