Menopausa causa mudanças significativas nos olhos. Sabia?

Quase todas as mulheres estão familiarizadas com os sintomas comuns da menopausa, como afrontamentos e suores noturnos. No entanto, a oftalmologista Charlotte Cook, citada pelo DailyMail, aponta que algumas mulheres relatam mudanças nos olhos durante a menopausa.

Especificamente, a médica menciona sintomas como olhos secos, que podem ser extremamente desconfortáveis e afetar a qualidade da visão, além de tornar os olhos mais propensos a lacrimejar.

Além disso, ela destaca que os olhos podem sofrer alterações à medida que as mulheres envelhecem e seus hormônios mudam, o que pode causar problemas para aquelas que usam lentes de contato. Cook também observa que olhos cansados ou tensos são queixas comuns, podendo resultar em dores de cabeça e tensão no pescoço e nos ombros.

O cirurgião oftalmológico Badrul Hussain, do Moorfields Eye Hospital, também citado no mesmo jornal, explica que as alterações hormonais podem afetar as glândulas meibomianas, responsáveis pela produção de óleos que ajudam o olho a proteger-se e a manter-se lubrificado com as lágrimas. Esses problemas podem causar olhos secos e aumentar o risco de infecções oculares.