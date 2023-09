Os homens sempre fazem essas coisas em segredo e nunca admitem! - Todos os homens fazem coisas em privado que ninguém mais sabe, e não há absolutamente nada de errado nisso. Mas enquanto muitos desses comportamentos são mantidos em segredo, alguns hábitos nem tanto. Por exemplo, você já se perguntou por que os homens choram menos que as mulheres? Além do estigma social, claro. Nesta galeria, mergulhamos no mundo do comportamento masculino e trazemos a você uma lista de coisas que a maioria dos homens faz secretamente, mas nunca admite!

© <p>Shutterstock</p>