Este truque fácil e económico deixa o fundo do vaso sanitário novinho

Existe uma solução caseira extremamente simples que pode deixar seu vaso sanitário com aspecto de novo. Tudo o que você precisa são três ingredientes facilmente disponíveis.

Em um frasco de vidro com tampa hermética, combine 70 mililitros de vinagre de vinho branco, 250 gramas de sal de Epsom e duas colheres de sopa de detergente líquido para lavar a louça. Se desejar, também pode adicionar algumas gotas de óleo essencial de menta ou lavanda para perfumar o ambiente.

Em seguida, despeje metade da solução no vaso sanitário e deixe agir por pelo menos oito horas, de preferência durante a noite. Na manhã seguinte, esfregue bem o vaso sanitário com uma esponja e, por fim, enxágue com água fria. Seu vaso sanitário ficará como novo e fresco.

Leia Também: Com quatro ingredientes faz esta solução caseira para limpar as janelas