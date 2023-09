Feng Shui. Veja onde colocar arroz em casa para atrair muito dinheiro

Em muitas culturas, o arroz é visto como um símbolo de abundância, prosperidade e nutrição. No contexto do Feng Shui, uma antiga filosofia que remonta há milhares de anos, o arroz pode ser utilizado para atrair riqueza.

Segundo o portal Nova Mujer, uma prática sugerida é focar na área sudeste da casa. De acordo com essa filosofia ancestral, colocar arroz nessa região representa a intenção de atrair prosperidade.

Antes de posicionar o arroz, é importante garantir que essa área esteja completamente limpa. Em seguida, escolha um recipiente transparente e preencha-o com arroz branco, enchendo-o até cerca da metade ou três quartos de sua capacidade. Se desejar, pode adicionar uma moeda para intensificar o efeito do arroz e cercar o recipiente com pedras como citrino ou aventurina, conhecidas por atrair boas energias financeiras.

Depois disso, coloque o recipiente na área sudeste de sua casa, sala, escritório ou quarto, preferencialmente em um local onde receba luz natural. Lembre-se de trocar o arroz periodicamente para manter a energia renovada.

Leia Também: Este truque fácil e económico deixa o fundo do vaso sanitário novinho