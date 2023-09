O ingrediente de cozinha barato que deixa a casa (muito) cheirosa

Você só precisa de uma maçã, um óleo essencial de sua preferência e um grande saco de malha respirável para criar um aromatizador caseiro que manterá sua casa perfumada por um longo tempo. Este truque simples foi revelado pelo portal Informe Brasil.

Primeiro, comece cortando as cascas da maçã em pequenos pedaços. Em seguida, seque essas cascas no forno ou ao sol. Depois disso, misture as cascas com três gotas do óleo essencial de sua escolha e coloque a mistura no saco de malha.

Por fim, posicione o saco em um local estratégico em sua casa e pronto! Não poderia ser mais fácil.

