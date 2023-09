Conheça um truque que deixa o forno limpo e sem cheiro

Existe um truque incrivelmente econômico que pode deixar o seu forno com uma aparência de novo sem muito esforço. E a melhor parte é que você provavelmente já tem os ingredientes necessários em casa.

Para colocá-lo em prática, você vai precisar de uma panela que seja resistente às altas temperaturas do forno. Encha a panela com água e adicione meio copo de vinagre e o suco de um limão. O vapor gerado por essa mistura ajudará a eliminar a gordura do forno e neutralizará os odores desagradáveis.

Pré-aqueça o forno a 250°C, coloque a panela no interior e deixe-a atuar por cerca de 30 minutos. Em seguida, desligue o forno e permita que ele esfrie um pouco. Por fim, utilize um pano ou esponja para remover qualquer resíduo restante.

Caso esse truque não funcione como esperado, não desanime. Em uma tigela, misture três colheres de sopa de vinagre, quatro de água e 10 de bicarbonato de sódio. Isso criará uma pasta que você deverá aplicar nas áreas do forno que deseja limpar. Deixe agir por um período de 10 a 12 horas e depois enxágue com uma esponja embebida em sabão, removendo os resíduos com um pano úmido. Seu forno ficará com cara de novo em pouco tempo!

