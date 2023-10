Veja se está nesta lista de signos sortudos - e vá apostar na loteria

A sorte está no ar para alguns signos do zodíaco nos próximos tempos. Se você faz parte da lista do portal Edital Concursos Brasil, pode comemorar!

Confira abaixo os signos com mais chances de acertar na loteria:

1º Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Acredite na sua intuição. Ela pode te ajudar a realizar seus sonhos mais antigos! Mas, lembre-se: dinheiro não dura para sempre. Considere investir parte dele.

2º Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Sua comunicação pode te ajudar a fechar parcerias de negócios lucrativas. Esteja atento, pois alguém pode estar disposto a financiar um projeto seu.

3º Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Estude bem os números que mais costumam sair na loteria. Você pode ser surpreendido!

