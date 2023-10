O que acontece se pararmos de escovar os dentes? - Todo mundo já passou por esse dilema: a gente tá lá, deitadão no sofá, curtindo uma série na TV e, de repente, ele chega: o sono! Mal conseguimos reunir a energia para nos arrastar para a cama. É tão tentador passar direto pelo banheiro e mergulhar entre os lençóis... Mas o que acontece com nossos dentes se pularmos aquela escovação noturna de vez em quando? E o que aconteceria se parássemos de escová-los de vez? Na galeria, descubra por que é essencial escovar os dentes diariamente e quais são as terríveis consequências com as quais uma pessoa teria que lidar se eventualmente parasse com esse hábito por completo.

© Shutterstock