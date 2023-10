Os países mais seguros para se viver ao redor do mundo - Já imaginou viver num lugar onde a paz e a tranquilidade reinam supremas? Segundo o Índice Global da Paz (Global Peace Index - GPI), alguns países proporcionam uma fascinante serenidade aos seus cidadãos. Na galeria a seguir, descubra o delicado equilíbrio da paz em um mundo onde a harmonia é o destino e a jornada. Todos os países listados aqui estão comprometidos em criar um ambiente estável e confortável no qual seus cidadãos possam prosperar e crescer sem a preocupação com o crime e a ameaça do perigo. Clique e conheça os países mais pacíficos do mundo!

