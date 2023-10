Tenha muito cuidado com estes signos (são manipuladores)

Como sempre a astrologia tem resposta para tudo e, recentemente, no site Astrotalk, os especialistas na área revelaram os signos mais manipuladores. Está na lista?

1- Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Geralmente têm uma personalidade intensa, magnética e, claro, usam estas características a seu favor em todo o tipo de situações. Quando acham necessário são mestres da manipulação.

2- Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Usam características como a sua empatia e sensibilidade para manipular os outros de uma forma muito sutil. Gostam de jogar com as emoções e fazem com que outros sintam culpa ou solidariedade.

3- Gémeos (21 de maio a 21 de junho)

Têm muito charme e adaptam-se a todas as situações. Geralmente usam o seu charme para manipular e influenciar os outros. Mas, atenção, nem todos os indivíduos deste signo são manipuladores.

