Como os signos dos seus pais influenciam você? - Muitas vezes nos aprofundamos em nossos próprios mapas natais para entendermos melhor nós mesmos. Mas e os signos do zodíaco daqueles ao nosso redor? Muitas pessoas recorrem à astrologia para obter dicas sobre sua compatibilidade amorosa com outras pessoas, mas esses não são os únicos tipos de relacionamentos que temos que levar em consideração. Nossas relações com nossas figuras parentais, os cuidadores primários, deixam uma profunda impressão dentro de todos nós. Embora a astrologia não seja uma ciência exata, e sim uma arte divinatória, ela pode nos guiar na análise e compreensão dessas relações formativas. Clique na galeria a seguir para saber o quanto os signos do zodíaco de nossos pais nos influenciaram e influenciam.

© Shutterstock