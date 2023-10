O suco diurético de dois ingredientes que acelera a perda de peso

É desta que diz adeus aos incômodos quilinhos a mais. Segundo o portal Nueva Mujer, há um suco diurético que vai ajudá-lo nessa missão. Só precisa bebê-lo em jejum, logo pela manhã.

Veja a receita!

Ingredientes:

200 g de mamão

2 ou 3 rodelas de abacaxi

Modo de preparo:

1- Descasque o mamão e retire as sementes.

2- Coloque a fruta no liquidificador, juntamente com as rodelas de abacaxi e um pouco de água.

3- Deixe bater até obter a textura desejada.

4- Por fim, basta transferir para um copo.