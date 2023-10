Nem com um banho o cheiro passa? Mau odor pode ser falta de mineral

Pode tomar banho diariamente, colocar perfumes e desodorantes, mas mesmo assim não consegue disfarçar o odor estranho do seu corpo? A verdade é que pode não ser falta de higiene, mas sim o fato do corpo precisar de um mineral que tem em falta.

"O magnésio é o mineral que funciona, de alguma forma, como uma espécie de desodorante para os órgãos internos e também tem alguma relação com o odor corporal", explica o cardiologista Robert Segal ao website The Healthy.

Entre as muitas razões que podem levar à falta de magnésio no corpo estão o consumo de cafeína, açúcar e até alimentos processados. Em casos mais graves, a falta deste mineral no organismo pode levar a cãibras musculares, espasmos, dormência e formigamento.

O melhor é fazer exames de sangue para perceber como estão os seus níveis de magnésio. As sementes de abóbora, o arroz integral, as sementes de sésamo, as castanhas-de-caju e as amêndoas são alguns dos alimentos ricos em magnésio.