Bebe café todo os dias? Médico recomenda um limite diário

Durante o dia de trabalho não resiste a uma xícara (ou várias) de café? Mas sabia que existe um limite diário recomendado? Aliás, segundo Michael Mosley, médico e autor de vários livros, citado no DailyRecord, cumprir este limite tem efeitos incríveis na saúde do cérebro e do coração.

Mais especificamente, o médico aconselha o consumo de três xícaras todos os dias e cita "um dos maiores estudos sobre saúde no Reino Unido", como uma forma de justificar a sua recomendação.

Então, a investigação mencionada, concluiu que "até três xícaras estão associadas a uma melhor saúde do cérebro e do coração". Benefícios que resultam de características do café como a riqueza em flavonóis, antioxidantes e, além disso, tem efeitos anti-inflamatórios.