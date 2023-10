Sofre muitas vezes com dores nas costas? Coma isto mais vezes!

Recentemente, um médico, citado no DailyMail, explicou que os mirtilos podem ser aliados incríveis contra as dores nas costas. Jeff Winternheimer afirmou que esta fruta tem muitos nutrientes como antioxidantes capazes de reduzir a inflamação e, consequentemente, as dores crônicas.

Aliás, os mirtilos são considerados um superalimento que têm múltiplas vantagens para a saúde porque contêm fibras, vitaminas C e K e manganês - um mineral que ajuda o corpo a formar tecido conjuntivo, nos ossos e na coagulação do sangue.

Geralmente, estes nutrientes ajudam a reduzir as dores nas costas ao aliviar a inflamação, algo capaz de causar dores crônicas. Além disso, dos mirtilos são considerados um dos frutos mais ricos em antioxidantes que neutralizam os radicais livres, moléculas instáveis capazes de danificar as células e aumentar o risco de doenças crónicas.