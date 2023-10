Os efeitos colaterais do beijo - dos negativos aos positivos! - Beijar não é bom: é ótimo! O beijo é a verdadeira demonstração de afeto e um comportamento humano por excelência. Mas você sabia que essa carícia tem uma ampla gama de impactos sobre a nossa saúde física e mental? Desde desencadear a produção de uma série de químicas no corpo até nos expor a germes, o beijo tem um número surpreendente de efeitos colaterais. Curioso para saber mais sobre o assunto e espalhar esse conhecimento por aí? Então essa galeria foi feita para você. Clique e descubra tudo sobre as consequências de um beijo!

© Shutterstock