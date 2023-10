Passa o dia cansado? Tenha sempre estes alimentos em casa

Passa o dia com sono? Esqueça o café (e as bebidas energéticas). Existem outras formas naturais e muito eficazes de recuperar a energia. Precisa de ajuda? Recentemente, especialistas em nutrição, citados no Nottingham Post, aconselharam oito alimentos que ajudam nesta missão liberando energia de uma forma muito lenta.

Oito alimentos que ajudam a recuperar a energia

Bananas

As bananas são uma excelente fonte de carboidratos complexos, potássio e vitamina B6, que ajudam a aumentar a energia. Uma banana média fornece cerca de 90 calorias e 27 gramas de carboidratos.

Papas de aveia

As papas de aveia são uma ótima fonte de carboidratos complexos, fibras e proteínas, que ajudam a manter o corpo energizado por um longo período de tempo. Uma porção de 1/2 xícara de aveia fornece cerca de 150 calorias, 3 gramas de fibras e 6 gramas de proteína.

Água

A água é essencial para o bom funcionamento do corpo, incluindo a produção de energia. Certifique-se de beber bastante água ao longo do dia, cerca de 2 litros para adultos.

Sementes de chia

As sementes de chia são uma ótima fonte de fibras e ômega-3, que ajudam a melhorar a função cognitiva e a energia. Uma colher de sopa de sementes de chia fornece cerca de 130 calorias, 5 gramas de fibras e 2 gramas de ômega-3.

Amêndoas

As amêndoas são uma ótima fonte de proteínas, gorduras saudáveis e fibras, que ajudam a manter o corpo energizado. Uma porção de 28 gramas de amêndoas fornece cerca de 160 calorias, 6 gramas de proteína e 4 gramas de fibras.

Chá verde

O chá verde é uma ótima fonte de cafeína e antioxidantes, que ajudam a aumentar a energia e a melhorar o desempenho físico. Uma xícara de chá verde fornece cerca de 40 miligramas de cafeína.

Feijões

Os feijões são uma ótima fonte de proteínas, fibras e carboidratos complexos, que ajudam a manter o corpo energizado por um longo período de tempo. Uma porção de 1/2 xícara de feijões cozidos fornece cerca de 120 calorias, 7 gramas de fibras e 15 gramas de carboidratos complexos.

Chocolate preto

O chocolate preto é uma ótima fonte de antioxidantes e cafeína, que ajudam a aumentar a energia. Uma barra de chocolate preto de 70% de cacau fornece cerca de 100 calorias, 5 gramas de fibras e 25 miligramas de cafeína.

Além de consumir esses alimentos, também é importante considerar outros fatores que podem afetar os níveis de energia, como o sono, o estresse e a prática de exercícios físicos

