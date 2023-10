Quer deixar de roncar? Faça isto mais vezes

Fazer uma mudança simples no dia a dia pode ajudar muito quem ronca e, além disso, melhorar significativamente a saúde no geral. Segundo especialistas em sono, citados no Mirror, basta começar a beber mais água.

Por quê?

Normalmente, o ronco é causado pelo esforço inspiratório que fazemos durante a noite, o que estreita a via aérea superior e dificulta a passagem do ar para os pulmões. "Manter-se hidratado ajuda a reduzir o acúmulo de muco nessas áreas", o que, consequentemente, faz com que o ronco diminua.

A falta de hidratação afeta muito quem ronca, especialmente quando se ingere álcool, que desidrata e, geralmente, tem muitos açúcares, o que aumenta a produção de muco. Fumar também tem o mesmo efeito e desidrata, ou seja, faz com que o ronco aumente, assim como dormir de costas.

Algumas dicas para evitar o ronco

Além de beber mais água, existem outras dicas que podem ajudar a evitar o ronco:

Perder peso: O excesso de peso pode aumentar a pressão na garganta e dificultar a respiração.

Evitar alimentos pesados antes de dormir: Alimentos pesados podem causar refluxo ácido, que pode contribuir para o ronco.

Evitar o álcool e o cigarro: O álcool e o cigarro desidratam e podem relaxar os músculos da garganta, o que dificulta a respiração.

Usar um travesseiro mais alto: Um travesseiro mais alto pode ajudar a manter a cabeça erguida e evitar que a língua bloqueie as vias aéreas.

Se você ronca com frequência, é importante consultar um médico para descartar a possibilidade de uma condição médica subjacente.

