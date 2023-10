Cravos: Veja as melhores maneiras de removê-los - Primeiramente, vamos esclarecer o que são cravos: pequenas manchas que aparecem como pontos escuros no rosto, normalmente concentradas ao redor do nariz. Infelizmente, é quase impossível evitar completamente sua ocorrência. Mas não se preocupe, podemos ter algum controle sobre esse assunto. Existem várias medidas que podem ser tomadas para evitar a formação de novos cravos e eliminar os existentes. No entanto, é importante ser cauteloso com os métodos comumente usados, como o uso de tiras de poros, pois podem ter consequências não intencionais e fazer mais mal do que bem. Para entender melhor as formas eficazes de combater os cravos e quais práticas evitar, navegue pela galeria a seguir.

