Dicas que vão ajudá-lo a manter as flores frescas (e bonitas)

Flores frescas em casa deixam o ambiente mais bonito e aconchegante. Mas como mantê-las bonitas por mais tempo?

Jane Scott, especialista em flores da M&S (Marks & Spencer), compartilhou dicas simples para garantir que suas flores durem mais. Confira:

Corte os caules em ângulos de 45º. Isso ajuda as flores a absorver mais água.

Alimente as flores. Você pode comprar um produto específico ou adicionar uma pequena quantidade de açúcar na água de dois em dois dias.

Mantenha as flores longe de frutas. Frutas liberam gás etileno, que pode acelerar o murchamento das flores.

Mude a água regularmente. A água suja pode acumular bactérias e fazer com que as flores murchem mais rápido.

Remova as flores ou folhas murchas. Isso ajuda a manter o arranjo bonito e evita que as flores restantes morram prematuramente.

Conheça as necessidades das flores em termos de água e luz. Algumas flores precisam de mais água do que outras, e algumas preferem lugares mais iluminados.

Aqui estão algumas dicas adicionais:

Escolha flores frescas. Ao comprar flores, observe a cor das pétalas e o aspecto geral do caule. Flores com pétalas murchas ou caules quebrados não vão durar muito.

Mantenha as flores em um lugar fresco e longe da luz solar direta. O calor e a luz solar podem fazer com que as flores murchem mais rápido.

Recorte os caules novamente se necessário. À medida que as flores murcham, os caules podem ficar mais curtos. Repita o processo de corte em ângulos de 45º para ajudar as flores a absorver mais água.

Com essas dicas, você poderá desfrutar de flores bonitas por mais tempo.

