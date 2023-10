Ganhe espaço numa casa pequena com estas oito sugestões

Se você tem uma casa pequena, sabe que pode ser difícil encontrar espaço para tudo o que você quer. Mas, com um pouco de criatividade, é possível ganhar espaço de forma inteligente.

Aqui estão algumas dicas de especialistas:

Aproveite os cantos:

Os cantos são muitas vezes esquecidos, mas podem ser usados para guardar coisas. Você pode colocar prateleiras, nichos ou até mesmo um sofá-canto.

Pense no futuro: Se você tem filhos, pense no futuro quando for decorar o quarto deles. Escolha móveis que possam ser adaptados à medida que eles crescem.

Faça assentos em cantos: Os assentos em cantos são uma ótima forma de aproveitar o espaço. Você pode colocar um banco, um pufe ou até mesmo um sofá-canto.

Aproveite o espaço por baixo das escadas: O espaço por baixo das escadas é muitas vezes desperdiçado. Você pode colocar prateleiras, armários ou até mesmo um sofá.

Aposte em detalhes interessantes: Os detalhes interessantes podem ajudar a criar a ilusão de espaço. Você pode usar espelhos, janelas ou até mesmo uma pintura de parede.

Use papel de parede para disfarçar as portas: Se você não precisa de todas as portas, pode disfarçá-las com papel de parede. Isso vai ajudar a abrir o espaço.

Faça assentos embutidos e aproveite o espaço: Os assentos embutidos são uma ótima forma de aproveitar o espaço. Você pode colocar um banco ou um sofá embutido na parede.

Faça móveis por medida: Os móveis por medida são feitos sob medida para o seu espaço. Isso vai garantir que você aproveite ao máximo o espaço disponível.

Com essas dicas, você pode transformar sua pequena casa em um espaço confortável e aconchegante.

Leia Também: O erro de decoração que "perturba a energia" do quarto