Ameaça 'invisível' e terrível: Como proteger nossas crianças do abuso? - O abuso s e x u a l é uma ameaça 'invisível' e terrível. Infelizmente, muitas pessoas, incluindo crianças, são vítimas desse tipo de violência física e psicológica, que pode deixar traumas profundos. Por isso, nunca foi tão importante educar nossos filhos sobre quais condutas deles e de indivíduos à sua volta são apropriadas e alertar sobre atitudes que são inadequadas e inaceitáveis. Mas, acima de tudo, é imprescindível que pais e filhos tenham diálogo aberto para tratar de todos os tipos de assuntos, especialmente temas desconfortáveis. É desta maneira que os pequenos têm confiança e se sentem à vontade para falarem de tudo. É claro que não há uma maneira exata de como proteger as crianças do abuso s e x u a l, contudo, existem etapas simples e dicas de como se comunicar com os pequenos, recomendadas pelo Child Mind Institute, além de outros recursos de saúde infantil que podem afastar agressores em potencial. De fato, o conhecimento é uma ferramenta poderosa e essa galeria poderá ser bastante esclarecedora para manter seus filhos em segurança. Veja na galeria a seguir.

© Shutterstock