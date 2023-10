Sete recomendações para prevenir o aparecimento de percevejos

Atualmente, várias cidades europeias enfrentam uma praga de percevejos, que teria começado na França, levou ao encerramento de várias escolas e obrigou muitas pessoas substituirem colchões, sofás, tapetes e mais. Este fenômeno já chegou a Espanha e Portugal. O problema é que estes insetos podem grudar em roupas, bolsas e malas de viagens e chegarem em locais distantes.

Pensando nisso, a plataforma de serviços domésticos 'YourHero', que este mês está registando "um crescimento significativo" no número de pedidos para o serviço de desinfestação, compartilha em comunicado sete truques que podem prevenir o aparecimento de percevejos.

1- Mantenha a casa limpa e organizada

Uma casa limpa é a primeira linha de defesa contra os percevejos. Reduza as áreas onde eles se podem esconder, mantendo os espaços limpos e organizados.

2- Lave as roupas de casa regularmente

Não subestime o poder de lençóis limpos. Lave regularmente roupas de cama, almofadas e colchas em água quente (60 graus ou superior) para eliminar percevejos e possíveis ovos.

3- Aspire a casa com frequência

Aspire regularmente a casa, com especial atenção para todos os objetos estofados (sofás, tapetes, cortinas, colchões, cadeirões, etc). Em caso de infestação, sempre que aspirar recomendamos que substitua o saco do aspirador, selando-o bem para descartá-lo de seguida.

4- Limpe regularmente os estofados

Tendo em conta os pontos anteriores, é fácil entender o porquê desta recomendação. Estofados são locais preferidos para estes insetos, pelo que a limpeza regular aliada a limpeza profissional duas vezes por ano ajudam a reduzir drasticamente a possibilidade dos percevejos se instalarem em sua casa.

5- Atenção redobrada na compra de móveis usados

Sempre que optar por comprar móveis, colchões ou sofás usados, certifique-se previamente do estado real destes itens, uma vez que, se em mau estado, podem servir de veículo para este tipo de pragas.

6- Repare fendas existentes

Quer sejam nas paredes, chão ou móveis, as fendas são locais perfeitos para os percevejos se esconderem, o que poderá dificultar a erradicação da praga em sua casa. Sele todas as fendas existentes!

7- Atenção aos animais de estimação

Se tem animais de estimação, lembre-se que os percevejos podem ficar alojados nas suas camas, mantas ou até brinquedos. Estes objetos devem ser lavados com a mesma frequência que o resto da roupa de cama para garantir mais eficácia na luta contra esta praga.