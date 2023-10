Vem mais um eclipse por aí neste fim de semana! Como ele vai influenciar o seu signo? - Os eclipses são um momento importante de mudança e transformação. Embora o eclipse solar em Libra do dia 14 de outubro tenha sido uma porta para novos começos e mudanças, o próximo eclipse, que será lunar e parcial desta vez, está revelando coisas que estavam ocultas e deve trazê-las à tona. Conhecida como lua cheia de sangue, o eclipse lunar parcial que ocorrerá em 28 de outubro vai acontecer em Touro, e as lições de vida dos últimos dois anos entrarão em foco. Pode haver uma mudança abrupta em sua vida que vai parecer perturbadora, mas não se preocupe: qualquer coisa que sair da sua vida agora estará abrindo espaço para algo mais alinhado. Bateu curiosidade? Então, clique para saber que parte da sua vida será afetada, dependendo do seu signo.

